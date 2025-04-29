Российский букмекер презентовал инновационные разработки в сфере беттинга

Букмекерская компания «Лига Ставок» представила инновационные разработки в сфере российского беттинга и новое спортивно-развлекательное приложение для игроков. Презентация состоялась в «Кибердоме». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Букмекер сообщил, что в результате редизайна приложения были внедрены инновационный интерфейс и умные инструменты для бетторов.

В основу новой версии приложения лег фокус на контент, удобство и максимальное восприятие для игроков. В приложении появился новый главный экран с возможностью изменения визуализации событий под клиентов, добавилась развернутая статистика в карточке матчей, отдельная страница под команды и все популярные чемпионаты.

Теперь игроки могут смотреть трансляцию матча и одновременно заключать пари, не открывая другой экран, а также воспользоваться большим спортивным новостным разделом.

В соцсети «Сигнал» появилась возможность копировать ставки опытных пользователей в чатах и профилях игроков в еще более быстром и интерактивном режиме. Также создан отдельный раздел с финансовой аналитикой ставок пользователей, который показывает, сколько они выиграли, в каких матчах, с какими командами.

Для VIP-игроков добавлено подробное описание под каждый уровень статуса. Это сделано для того, чтобы клиент увидел наличие привилегий и понял, как их использовать, пояснили в компании.

Кроме того, «Лига Ставок» внедрила микробеттинг, позволяющий делить матч на короткие отрезки от 20-ти секунд. Заключая пари на этот отрезок, пользователь сможет сразу получить свой выигрыш.

Вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами назвал беттинг возможностью получить эмоции, общение, испытать азарт, проверить себя и свою интуицию.

«Мы не просто обновили внешний вид нашего приложения — мы переосмыслили, как должен работать и ощущаться современный спортивный продукт. Умные инструменты и уникальные решения на рынке, благодаря которым приложение стало ярче, удобнее, улучшилась читаемость и восприятие данных, а игроку стало быстрее и легче находить информацию», — заявил Ратмир Ронами.

В этом году «Лига Ставок» уже стала обладателем Международной премии РБ 2025 за «Лучшее мобильное приложение», а социальная сеть «Сигнал» получила золото на премии E+ в номинации «Специальные аудитории/Community marketing» и «Медиа/Медиаинновация и медиаидея» и бронзу в номинации «Бизнес-вызовы / Запуск нового продукта или услуги».