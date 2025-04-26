Тарасова рассказала, ждет ли она возвращение Валиевой на лед

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что ждет возвращения Камилы Валиевой на лед, передает «Матч ТВ».

«Знаю, что Камила хотела продолжать свое дело. Это будет замечательно, если еще увидим ее на льду. Верю ли я в то, что увижу Валиеву в спорте? Главное, чтобы она в это верила», — сказала Тарасова.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Адвокаты Валиевой подали апелляцию в Верховный суд Швейцарии, обвинив в мошенничестве Всемирное антидопинговое агентство (WADA), требовавшее отстранить фигуристку на максимально возможный срок. Указывается, что WADA в ходе слушаний не обнародовало показания профессора Марсьяля Соги, который по просьбе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проводил эксперимент с целью установления возможной вины Валиевой и пришел к выводу, что она не была виновна в нарушении антидопингового законодательства.

Ранее Валиеву на шоу Татьяны Навки объявили как «олимпийскую чемпионку наших сердец».