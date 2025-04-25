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«ПСЖ» проиграл «Ницце» в матче чемпионата Франции

«ПСЖ» проиграл «Ницце» со счетом 1:3 в 31-м туре чемпионата Франции
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Tom Weller/dpa/Global Look Press

«ПСЖ» проиграл «Ницце» в матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Парк-де-Пренс», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Первыми забили игроки «Ниццы» — на 34-й минуте отличился Морган Сансон. На 41-й минуте Фабиан Руис восстановил равновесие, однако на 46-й минуте гости снова вышли вперед благодаря второму голу Сансона. Окончательный счет установил Юссуф Ндайшимие на 70-й минуте.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов остался на скамейке запасных.

Отрыв «ПСЖ» в чемпионате Франции от преследователей составляет 23 очка — у парижан 78, а у идущего вторым «Марселя» 55. Клуб досрочно стал чемпионом страны. «Ницца» продолжает вести борьбу за еврокубки — у коллектива 54 балла и, пока что, четвертое место.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее суд разрешил Сафонову проводить с дочерью два дня в году.

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Футбол. Чемпионат Франции
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