«ПСЖ» проиграл «Ницце» в матче чемпионата Франции

«ПСЖ» проиграл «Ницце» в матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Парк-де-Пренс», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Первыми забили игроки «Ниццы» — на 34-й минуте отличился Морган Сансон. На 41-й минуте Фабиан Руис восстановил равновесие, однако на 46-й минуте гости снова вышли вперед благодаря второму голу Сансона. Окончательный счет установил Юссуф Ндайшимие на 70-й минуте.

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Отрыв «ПСЖ» в чемпионате Франции от преследователей составляет 23 очка — у парижан 78, а у идущего вторым «Марселя» 55. Клуб досрочно стал чемпионом страны. «Ницца» продолжает вести борьбу за еврокубки — у коллектива 54 балла и, пока что, четвертое место.

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