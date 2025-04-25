L'Equipe: футболист Головин может вернуться в Россию из «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин может вернуться в Россию до окончания срока контракта, который истекает в 2029 году, передает «Чемпионат» со ссылкой на L'Equipe.

Головин рассказал партнерам по команде об усталости, желании поискать что-то другое и, прежде всего, вернуться домой.

24 марта портал Transfermarkt указал, что рыночная стоимость Головина упала на €5 млн. В новой версии рейтинга стоимость 28-летнего Головина составляет €25 млн. Он является самым дорогим российским игроком. На втором месте идет вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов (€22 млн), на третьем — нападающий Константин Тюкавин из «Динамо» (€16 млн).

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. Головин перешел в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА. Вместе с ЦСКА Головин в сезоне-2015/16 стал чемпионом России.

Ранее Головин рассказал о дорогой жизни в Монако.