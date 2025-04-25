Стало известно, где пройдет матч Россия — Нигерия

Товарищеский матч между сборными России и Нигерии пройдет в «Лужниках» 6 июня, сообщает сайт Российского футбольного союза (РФС).

Последний раз российская сборная играла в «Лужниках» 1 сентября 2021 года против сборной Хорватии. Та встреча завершилась со счетом 0:0.

10 июня сборная России сыграет в Минске с Белоруссией.

Сборная Нигерии три раза выигрывала Кубок африканских наций.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее двукратные чемпионы мира по футболу не исключили проведения товарищеского матча с Россией.