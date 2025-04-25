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Экс-тренер «Спартака» назвал клуб с наибольшими шансами на победу в РПЛ

Тренер Гладилин заявил, что у «Краснодара» есть наилучшие шансы выиграть РПЛ
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин перед матчем 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), где «Краснодар» встретится с махачкалинским «Динамо», в интервью «Газете.Ru» заявил, что у команды под руководством Мурада Мусаева есть реальный шанс выиграть титул чемпиона страны в этом сезоне.

По его словам, для этого «быкам» необходимо реализовать преимущество менее плотного графика.

«У »Краснодара» сейчас отличный расклад — они не играют в Кубке России и могут спокойно бороться за чемпионство. Остальные команды имеют лишние игры в кубке, это лишние нагрузки. «Краснодар» на этом фоне смотрится выигрышно, у них есть возможность дать передышку ключевым игрокам. Их обоймы достаточно, чтобы биться за чемпионство. Это отличная, лучшая возможность выиграть золото. Среди всех команд у «быков» шансы наиболее предпочтительные. Если они не используют его — что ж, их проблемы», — заявил Гладилин.

Игра «Динамо» — «Краснодар» состоится в Каспийске на стадионе «Анжи Арена» 25 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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