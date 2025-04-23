Головин рассказал, останется ли он после карьеры жить в Монако

Футболист Головин после карьеры будет жить в России

Полузащитник «Монако» Александр Головин заявил, что после окончания карьеры он хочет жить в России, передает «Чемпионат».

Головин заявил, что хочет еще поиграть в России и закончить здесь карьеру.

«Я не знаю, когда я этого захочу, через год, по окончании контракта с «Монако» или позже, но я не хочу после карьеры жить здесь. Хочу жить в России», — сказал Головин.

24 марта портал Transfermarkt указал, что рыночная стоимость Головина упала на €5 млн. В новой версии рейтинга стоимость 28-летнего Головина составляет €25 млн. Он является самым дорогим российским игроком. На втором месте идет вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов (€22 млн), на третьем — нападающий Константин Тюкавин из «Динамо» (€16 млн).

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. Головин перешел в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА. Вместе с ЦСКА Головин в сезоне-2015/16 стал чемпионом России.

Ранее Головин признался, что его пугает свой возраст.