Российский хоккеист рассказал, может ли он сравнить себя с Овечкиным

Хоккеист «Филадельфии» Матвей Мичков в шоу «Это хоккей, брат» заявил, что не может сопоставить себя с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным.

«Для меня хоккей ассоциировался с Овечкиным. НХЛ ассоциировалась с Овечкиным. Но я не смогу сопоставить нас, потому что у нас совершенно разные стили, телосложение разное, рост, вес. Все разное», — сказал Мичков.

В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет с «Монреалем». В стартовой серии прошлогоднего Кубка Стэнли хоккеисты «Кэпиталз» проиграли «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 0:4.

В ночь на 18 апреля «Вашингтон» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:5, а Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 44-й в текущем сезоне. Этот гол стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд — он побил достижение Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, 6 апреля.

Ранее Овечкин назвал главную цель «Вашингтона».