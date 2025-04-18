Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У Ефимовой сохраняется шанс побороться за попадание на чемпионат мира

Федерация водных видов спорта: у пловчихи Ефимовой есть шанс побороться за ЧМ
close
Александр Вильф/РИА «Новости»

Российская пловчиха Юлия Ефимова сохраняет шансы побороться за возможность выступить на чемпионате мира в Сингапуре, несмотря на то, что она не прошла в финал на чемпионате России. Об этом «Газете.Ru» сообщил вице-президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) в направлении «плавание» Евгений Коротышкин.

«Ефимова не прошла отбор? Не совсем: она — первая запасная. Если кто-то снимется, то она имеет право участвовать в финале», — сказал Коротышкин.

На дистанции 200 метров брассом на чемпионате России в Казани пловчиха показала время 2:32.51 и не пробилась в финал, уступив 0,06 секунды восьмому результату. До этого у нее было еще две попытки: на 50 м и на 100 м брассом, оба раза она также не выполнила норматив.

Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр. В 2012 году она взяла бронзу (200 м брасс), а через четыре года выиграла две серебряные награды (брасс 100 и 200 м). Также в активе пловчихи шесть золотых медалей чемпионатов мира и семь наград этого же достоинства чемпионатов Европы.

Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных (советских и российских) пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые). Входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях.

Ранее Ефимова раскрыла, закончит ли карьеру из-за непопадания на ЧМ.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами