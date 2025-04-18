У Ефимовой сохраняется шанс побороться за попадание на чемпионат мира

Российская пловчиха Юлия Ефимова сохраняет шансы побороться за возможность выступить на чемпионате мира в Сингапуре, несмотря на то, что она не прошла в финал на чемпионате России. Об этом «Газете.Ru» сообщил вице-президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) в направлении «плавание» Евгений Коротышкин.

«Ефимова не прошла отбор? Не совсем: она — первая запасная. Если кто-то снимется, то она имеет право участвовать в финале», — сказал Коротышкин.

На дистанции 200 метров брассом на чемпионате России в Казани пловчиха показала время 2:32.51 и не пробилась в финал, уступив 0,06 секунды восьмому результату. До этого у нее было еще две попытки: на 50 м и на 100 м брассом, оба раза она также не выполнила норматив.

Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр. В 2012 году она взяла бронзу (200 м брасс), а через четыре года выиграла две серебряные награды (брасс 100 и 200 м). Также в активе пловчихи шесть золотых медалей чемпионатов мира и семь наград этого же достоинства чемпионатов Европы.

Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных (советских и российских) пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые). Входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях.

Ранее Ефимова раскрыла, закончит ли карьеру из-за непопадания на ЧМ.