Китаянка в пятый раз подряд стала чемпионкой мира по шахматам

17-я чемпионка мира по шахматам китаянка Цзюй Вэньцзюнь завоевала титул чемпионки мира — 2025 среди женщин. В чемпионском матче она взяла верх над соотечественницей Тань Чжунъи.

Для определения сильнейшей шахматистки планеты в матче за титул потребовалось девять партий. В среду, 16 апреля, Цзюй сыграла вничью с Тань и довела общий счет до 6,5:2,5. Решающая партия, в которой Цзюй играла белыми, началась с сицилианской защиты. Она продлилась 38 ходов, после которых соперницы согласились на ничью.

Таким образом, действующая чемпионка досрочно оформила победу в этом противостоянии. Цзюй Вэньцзюнь в пятый раз подряд выиграла это звание. Встречу принимали два китайских города. Первые шесть партий прошли в Шанхае, остальные состоялись в Чунцине. Призовой фонд чемпионского противостояния составил € 500 тыс.

Цзюй Вэньцзюнь впервые стала чемпионкой мира среди женщин в 2018 году. Она также дважды выигрывала командные чемпионаты мира — в 2009 и в 2011 годах. А в 2016 и 2018 годах она становилась победительницей шахматных Олимпиад.

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