Дзюба побил рекорд по системе «гол+пас»

Дзюба побил рекорд Лоськова по системе «гол+пас» в истории чемпионатов России

Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба побил рекорд экс-футболиста «Локомотива» Дмитрия Лоськова по системе «гол+пас» в истории чемпионатов России по данным портала Transfermarkt.

Дзюба реализовал пенальти в матче против воронежского «Факела», который состоялся 13 апреля. На счету 36-летнего форварда теперь 166 голов и 100 результативных передач. На счету Лоськова 120 забитых мячей и 145 голевых передач.

В турнирной таблице РПЛ Российской премьер-лиги (РПЛ) «Акрон» поднялся на девятое место: в активе команды стало 28 очков. «Факел» остается в зоне вылета — у воронежцев 15 очков и 15-я строчка.

В следующем туре «Акрон» сыграет дома со «Спартаком», «Факел» — с «Ростовом».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Дзюба вызвал на бой известного комика.