«Крылья Советов» обыграли «Химки» в РПЛ

Самарские «Крылья Советов» обыграли подмосковные «Химки» в матче 24-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена Химки», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Первыми отличились химчане: на 14-й минуте забил Антон Заболотный. Во втором тайме «Крылья» ответили тремя голами: на 54-й минуте счет сравнял Кирилл Печенин, на 75-й минуте Иван Сергеев вывел самарцев вперед, а окончательный результат установил Игорь Дмитриев на 90+4-й минуте.

В турнирной таблице национального первенства «Крылья Советов» поднялись на 11-ю строчку: в их активе 26 очков после 24 игр. «Химки» идут в зоне стыковых матчей — у них 23 балла и 13-е место.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

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