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Вратарь «ПСЖ» Сафонов: быстро поехал домой, переживал, что произойдет что-то неприятное

Вратарь Сафонов был вынужден быстро возвращаться домой после матча «ПСЖ»
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Manon Cruz/Reuters

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал в своем Telegram-канале, что ему пришлось быстро возвращаться домой после первого матча 1/4 финала матча Лиги чемпионов с английской «Астнон Вилла» из-за того, что его собака осталась одна.

«Уже на прогулке с Морти. Быстро поехал после игры, потому что пес был один дома, как в фильме, и я переживал, что произойдет что-то неприятное и будет подарок к моему приезду», — сказал Сафонов.

Встреча на стадионе «Парк-де-Пренс» завершилась со счетом 3:1 в пользу «ПСЖ». В первом тайме на 35-й минуте отличился игрок английской команды Морган Роджерс, однако еще до перерыва равновесие восстановил Дезире Дуэ на 39-й минуте. На 49-й минуте парижан вперед вывел гол грузина Хвичи Кварацхелии, а на 90+2-й минуте забил Нуну Мендеш. Сафонов провел матч на скамейке запасных.

Ответная встреча в этой паре состоится 15 апреля на стадионе «Вилла Парк». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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