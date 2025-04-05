Тренер «Локомотива» заявил, что чувствует радость за Овечкина

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что чувствует радость за форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, который повторил рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Утром увидел эту новость, что Овечкин повторил рекорд Гретцки. Естественно, чувствую радость. От себя и от всего клуба «Локомотив» поздравляю Александра, он в очередной раз доказал, что является величайшим спортсменом и гордостью России», — сказал Галактионов.

«Вашингтон» на своем льду одержал победу над «Чикаго» со счетом 5:3, в этой встрече Овечкин оформил дубль, благодаря которому сравнялся по числу заброшенных шайб с Уэйном Гретцки (894).

После этой игры «Вашингтон» набрал 107 очков и закрепился на второй строчке в сводной таблице НХЛ. Забросить историческую рекордную шайбу и стать лучшим снайпером всех времен он может уже в воскресенье, 6 апреля, когда хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» примут дома «Нью-Йорк Айлендерс». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее Овечкина назвали любимцем американцев.