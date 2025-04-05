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Военкор обратился к Губерниеву на фоне отказа гимнастов из России от турниров

Коц обратился к Губерниеву на фоне отказа гимнастов из РФ участвовать в турнирах
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Александр Астафьев/РИА Новости

Российский военкор Александр Коц обратился в своем Telegram-канале к журналисту Дмитрию Губерниеву на фоне отказа гимнастов из России от турниров, заявив, что спортсмены отказались соревноваться из-за необоснованных и предвзятых отказов со стороны Международной федерации гимнастики (FIG).

Коц отметил, что FIG отказал в нейтральном статусе спортсмену, который принял участие в гала-концерте ко Дню защитника Отечества, поскольку там использовалась георгиевская ленточка.

«Квасным патриотам огромный хрен за щеку», — высказался ранее комментатор всея Руси Дмитрий Губерниев, надувавший щеки за спинами героев СВО в новогоднем эфире», — заключил Коц.

FIG в июле 2023 года сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. При этом на летние Олимпийские игры — 2024 при заявленных условиях, которые выдвинул Международный олимпийский комитет (МОК), отказались ехать представители как художественной гимнастики, так и спортивной гимнастики.

25 февраля 2025 года МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026. В организации уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее vинистр спорта России поддержал гимнастов, отказавшихся участвовать в международных турнирах.

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