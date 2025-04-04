Российские теннисисты сыграют уже на старте турнира в Монте-Карло

Медведев сыграет с Хачановым в первом круге турнира ATP в Монте-Карло

Состоялась жеребьевка теннисного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло.

В верхнюю половину сетки попали посеянный под первым номером немец Александр Зверев, серб Новак Джокович, австралиец Алекс Де Минор и грек Стефанос Циципас. В нижней части сыграют Каспер Рууд из Норвегии, британец Джек Дрейпер, испанец Карлос Алькарас и россиянин Андрей Рублев. Его соперником в первом раунде станет победитель матча Гаэль Монфис (Франция) — игрок из квалификации.

Уже в первом круге между собой сыграют два представителя России: в стартовой игре сойдутся Даниил Медведев и Карен Хачанов.

Турнир в Монте-Карло продлится с 5 по 13 апреля.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

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