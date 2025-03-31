Три очка Кузьменко помогли «Лос-Анджелесу» разгромить «Сан-Хосе» в матче НХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» разгромили «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча, которая состоялась на «Crypto.com Арене» в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 8:1. В первом отрезке «Кингз» отличились дважды — на 6-й минуте забил Филлип Дано, а на 16-й — Адриан Кемпе. Во втором периоде Кэм Лунд из «Шаркс» на 25-й минуте немного сократил отставание в счете, но «Лос-Анджелес» ответил точными бросками Тревора Мура на 27-й минуте, Уоррена Фогеля на 34-й и 40-й минутах, а также дубль оформил Кемпе также на 40-й минуте. В заключительной 20-минутке «Кингз» забили еще дважды: россиянин Андрей Кузьменко отличился на 55-й минуте, а Тревор Льюис на 56-й.

По итогам встречи Кузьменко был признан первой звездой матча — помимо заброшенной шайбы на его счету две результативных передачи. Также два ассиста на счету еще одного россиянина из «Лос-Анджелеса» Владислава Гаврикова. Вратарь «Сан-Хосе» Георгий Романов отразил 28 бросков из 36.

В турнирной таблице «Кингз» идут на пятом месте Западной конференции, набрав 91 очко в 73 играх. В той же части таблицы «Сан-Хосе» занимает последнее, 16-е место с 49 баллами.

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