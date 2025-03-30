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Экс-супруга голкипера «ПСЖ» Сафонова вновь подала на него в суд

Baza: бывшая супруга голкипера Сафонова подала новое заявление в суд
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Бывшая супруга российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова Анастасия Казачек, в браке с которой у него родилась дочь, вновь подала на футболиста в суд. Об этом пишет Sport Baza.

По информации источника, заявление в Никулинский суд Москвы было подано 10 марта. На этот раз Казачек требует с футболиста 3 млн рублей в качестве судебных издержек по делу о взыскании алиментов на содержание ребенка.

26 августа Московский городской суд оставил в силе решение Никулинского суда, согласно которому Сафонов обязан выплатить своей бывшей супруге 60 млн рублей — задолженность по алиментам на их общую дочь.

10 декабря кассация оставила в силе решение, по которому Сафонов должен платить на ребенка по 1/4 от своей зарплаты. 20 декабря Никулинский районный суд Москвы отклонил иск голкипера к его бывшей супруге о нарушении прав на общение с ребенком. В то же время было отклонено ходатайство экс-супруги голкипера Казачек о проведении в отношении футболиста судебно-психологической экспертизы.

Ранее в сборной России призвали Сафонова быстрее урегулировать спор с бывшей женой.

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