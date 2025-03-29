«Для бизнеса будет лучше»: агент раскрыл, когда Овечкин должен побить рекорд Гретцки

Агент Бабаев: будет лучше, если Овечкин побьет рекорд Гретцки в следующем сезоне

Агент Шуми Бабаев раскрыл оптимальное время, когда российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин должен побить «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «РБ Спорт».

«Для бизнеса, я думаю, лучше будет, если он в этом сезоне повторит рекорд Гретцки, а последнюю шайбу забросит в следующем. Для бизнеса, для пиара, для НХЛ – это самое оптимальное развитие событий, так как это еще больше подогреет интерес», — заявил он.

26 марта «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Виннипег Джетс» в овертайме со счетом 2:3. Одну из шайб в составе гостей забросил Овечкин.

Эта шайба оказалась для российского форварда 889-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он еще на шаг приблизился к снайперскому рекорду Гретцки: теперь капитану «Вашингтона» осталось забросить пять шайб для повторения достижения легендарного канадца и шесть — для того, чтобы стать лучшим снайпером всех времен.

28 марта «Вашингтон» проиграл «Миннесоте Уайлд» со счетом 2:4. Овечкин голевыми действиями не отметился. Следующий матч «столичные» проведут 30 марта против «Баффало Сэйрбз», стартовая сирена прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее олимпийская чемпионка призналась в любви к Овечкину.