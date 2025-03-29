«Чудак на букву «м»: Губерниев раскритиковал Гашека за слова про Овечкина

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев подверг критике бывшего чешского голкипера Доминика Гашека за слова про российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Гашек на своей странице в социально сети X написал, что когда Овечкин побьет снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, люди будут аплодировать не историческому достижению, а ужасным вещам, так как Овечкин, являясь гражданином России, рекламирует СВО в Украине.

«Доминик Гашек – чудак на букву «м». Из него политик, как из говна граната. Он абсолютно гениальный вратарь и абсолютный неудачник в своей послеспортивной жизни. <...> Достижения Гретцки, Овечкина – это достижения даже не Канады и России. Это достижения планеты Земля, землян достижение. А Гашек пускай и дальше размахивает древком без флага», — заявил он.

26 марта «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Виннипег Джетс» в овертайме со счетом 2:3. Одну из шайб в составе гостей забросил Овечкин.

Эта шайба оказалась для российского форварда 889-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он еще на шаг приблизился к снайперскому рекорду Гретцки: теперь капитану «Вашингтона» осталось забросить пять шайб для повторения достижения легендарного канадца и шесть — для того, чтобы стать лучшим снайпером всех времен.

28 марта «Вашингтон» проиграл «Миннесоте Уайлд» со счетом 2:4. Овечкин голевыми действиями не отметился. Следующий матч «столичные» проведут 30 марта против «Баффало Сэйрбз», стартовая сирена прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее олимпийская чемпионка призналась в любви к Овечкину.