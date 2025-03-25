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Булыкин рассказал, почему он не забил бы сборной Замбии

Экс-футболист Булыкин: сборной Замбии забили бы и ветеранчики
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Нина Зотина/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный нападающий, экс-игрок отечественных и зарубежных клубов и сборной России, а ныне политик Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о матче национальной команды страны против Замбии (5:0), заявив, что в нем отметились бы голами и не так давно закончившие карьеру российские футболисты.

«Сегодня все были лучшими. Думаю, выпусти там пару ветеранчиков, которые недавно закончили, они бы себя показали с лучшей стороны. Я бы сам вряд ли бы сыграл, а кто недавно закончил, могли бы поиграть еще. Я же перешел в футбол, где легенды играют, и мне это больше нравится. А игра сборной России понравилась: счет хороший, победили, не дали ничего создать Замбии и подарили хорошее настроение болельщикам всей страны. Сейчас нет официальных матчей, и это единственное, что нас радует. Конечно, хочется сыграть с сильными соперниками, но какие есть. Выбирать не приходится», — считает Булыкин.

Сборная России в марте с одинаковым счетом 5:0 обыграла сначала Гренаду, а затем Замбию. Во втором матче хет-триком отметился Максим Глушенков, а еще по мячу провели Илья Вахания и Алексей Батраков.

Ранее сообщалось, что сборная России имеет лучшую серию в мировом футболе.

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