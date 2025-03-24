Звездный игрок может продолжить карьеру в АПЛ

Шведский нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьокереш может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на Footballtransfer.

Источник утверждает, что самый активный интерес к игроку проявляет «Ноттингем Форест». Решение игрока во многом зависит от попадания коллектива в Лигу чемпионов. Главный тренер команды Нуну Эшпириту Санту рассматривает 26-летнего шведа как «идеальную перспективную замену» 34-летнему нападающему Крису Вуду.

Отмечается, что трансфер Дьокереша в «Форест» может стать одним из наиболее значимых в истории клуба. Также сообщалось об интересе со стороны «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».

В турнирной таблице АПЛ «Ноттингем Форест» идет на третьем месте, набрав 54 очка после 29 игр. За девять туров до конца чемпионата отставание от второй строчки, на которой находится «Арсенал», составляет четыре балла, а отрыв от четвертой, которую занимает «Челси», — пять.

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