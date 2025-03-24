Экс-тренер сборной России назвал ЦСКА сумбурной командой

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в интервью «Газете.Ru» заявил, что у минского «Динамо» есть отличная возможность впервые в истории преодолеть барьер первого раунда плей-офф Кубка Гагарина в 2025 году.

По его мнению, белорусская команда выглядит более предпочтительно, нежели московский ЦСКА, с которым им предстоит сойтись в первом раунде.

«Соглашусь, что минчане в этом году прыгнули выше головы. Начали сезон они достаточно неуверенно, но затем раскочегарились и набрали хороший ход. Про ЦСКА я ничего говорить не буду, их победный опыт в плей-офф остался далеко в прошлом, сейчас у них совсем неопытная команда, так что, возможно, «Динамо» будет иметь преимущество. Последняя игра между ними показала, что армейцы играют немного сумбурно», — заявил Плющев.

В первом раунде плей-офф Западной конференции также сыграют ярославский «Локомотив» против нижегородского «Торпедо», московское «Динамо» — с петербургским СКА. Московский «Спартак» сыграет против череповецкой «Северстали».

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