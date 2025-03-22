В НХЛ рассказали о плане, если на рекордный гол Овечкина возьмут запрос

Дэйли: празднований рекорда Овечкина не будет, пока не подтвердят взятие ворот

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли рассказал, что будет в случае, если на рекордный гол российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина будет взят тренерский запрос. Его слова приводит «Чемпионат».

«Ничего необычного. Ни официального признания рекорда, ни празднования не произойдет, пока не будет подтверждено, что это хороший гол», — заявил Дэйли.

В ночь на 21 марта «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» со счетом 3:2 и гарантировал себе выход в плей-офф. Также «Кэпиталз» стали первой командой, набравшей 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

Овечкин, который провел на льду чуть больше 15 минут, нанес четыре броска в створ ворот противника и отличился одним голом. Тем самым хоккеист довел общее количество шайб, заброшенных им в играх регулярных чемпионатов НХЛ, до 888.

Теперь отставание российского спортсмена от «вечного» снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки составляет всего шесть голов. Канадский хоккеист, в том числе выступавший за «Нью-Йорк Рейнджерс», за свою карьеру смог забросить 894 шайбы.

Ранее Овечкин заявил о желании сыграть в матче игроков КХЛ и НХЛ.