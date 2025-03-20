Грузинский боец назвал россиянина самым легким соперником

Грузинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераб Двалишвили назвал россиянина Умара Нурмагомедова самым легким соперником за последнее время. Об этом он написал в социальной сети X (ранее Twitter).

Самым сложным соперником Двалишвили назвал бразильца Жозе Альдо. На второе место грузин поставил россиянина Петра Яна. Самым легким грузин назвал Умара Нурмагомедова.

В главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января в Лос-Анджелесе, Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано и рекордный четвертый раз провел защиту титула. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться. Изначально Махачев должен был подраться с Арманом Царукяном, однако 17 января Царукян снялся с боя.

В соглавном поединке этого турнира Двалишвили победил Умара Нурмагомедова и защитил чемпионский пояс. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых Двалишвили одержал победу единогласным решением судей. Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере.

Ранее американский журналист назвал Махачева главной звездой UFC.