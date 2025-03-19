Стали известны подробности смерти экс-капитана «Автомобилиста»

Бывший хоккеист «Автомобилиста» Данил Галимуллин раскрыл подробности о смерти экс-капитана екатеринбургского коллектива Федора Малыхина. Его слова приводит «Матч ТВ».

«В воскресенье вечером попрощались со словами: «Федька, давай, завтра у нас тренировка в 20:00 на «Дацюк Арене», увидимся», — рассказал Галимуллин.

Также он добавил, что в тот вечер Малыхин выпил шесть бутылок пива по 0,5 литра. Он не появился на тренировке, после чего Галимуллин связался с его отцом.

«Договорились, что если Федька объявится, то мы друг другу сообщим. Приезжаю в тренажерный зал, звоню сам: «Дядя Миша, есть какие‑то новости?» — «Да, нехорошая новость. Феди с нами больше нет. Я сейчас на его квартире», — добавил Галимуллин.

Малыхин провел в Континентальной хоккейной лиге 548 матчей, в которых набрал 220 (107 + 113) очков. Хоккеист в своей карьере также выступал за казанский «Ак Барс», московский «Спартак», подмосковный «Витязь», омский «Авангард».

Малыхин родился 13 ноября 1990 года. Он начал карьеру в 2007 году в команде «Автомобилист-2». В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он дебютировал в составе «Автомобилиста» в 2011 году. На матче Звезд КХЛ 2014 играл за команду «Восток».

С 2023 года Малыхин находился без клуба. Его последним клубом был «Авангард». Он выступал за клуб из Омска с 2022 года. Всего в КХЛ он провел 497 матчей, забросив 98 шайб.

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