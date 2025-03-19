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Двукратный олимпийский чемпион ответил на вопрос, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Чемпион ОИ Кожевников: Овечкин побьет рекорд Гретцки в следующем сезоне
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Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Двукратный чемпион Олимпийских игр Александр Кожевников заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в следующем сезоне.

«В этом ли сезоне побьет рекорд Овечкин или надо подождать? Желательно, чтобы он побил его быстрее, но я думаю, что надо будет подождать до следующего сезона», — сказал Кожевников.

В ночь на 19 марта «Вашингтон» переиграл «Детройт Ред Уингз» со счетом 4:1.Овечкин не забил, но записал на свой счет голевую передачу.

В матче против «Сан-Хосе Шаркс», который состоялась в ночь на 16 марта и завершилась со счетом 5:1 в пользу «столичных», Овечкин отметился голом. 39-летний россиянин, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, увеличил общее количество своих голов в чемпионатах до 887. Таким образом, он отстает от «вечного» снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки на семь голов, а чтобы побить рекорд, ему нужно поразить ворота соперников восемь раз.

Следующий матч «Вашингтон» сыграет 21 марта против «Филадельфии Флайерз», стартовая сирена прозвучит в 2:00 по московскому времени.

Ранее мама Овечкина раскрыла любимые блюда хоккеиста.

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