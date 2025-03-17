Определились все участники плей-офф КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) определились все участники плей-офф — Кубка Гагарина.

Это стало известно после победы «Сибири» над «Барысом» в очередном матче регулярного чемпионата. Благодаря этому, сибиряки стали последним участником раунда навылет.

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:2. На шайбу Динмухамеда Кайыржана сибиряки ответили точными бросками Энди Эндроффа, Павла Гоголева и Никиты Короткова. В конце встречи до минимального разрыв в счете сократил Оразов.

Таким образом, список участников плей-офф выглядит следующим образом:

Западная конференция: «Локомотив» (Ярославль), «Динамо» (Москва), «Спартак» (Москва), ХК ЦСКА (Москва), «Динамо» (Минск), «Северсталь» (Череповец), СКА (Санкт-Петербург), «Торпедо» (Нижний Новгород);

Восточная конференция: «Трактор» (Челябинск), «Салават Юлаев» (Уфа), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Металлург» (Магнитогорск), «Ак Барс» (Казань), «Авангард» (Омск), «Адмирал» (Владивосток), «Сибирь» (Новосибирск).

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Российские хоккеисты не сыграют на чемпионате мира 2025 года.

Ранее российского хоккеиста дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил.