Гол Месси помог «Интер Майами» одолеть «Атланту» Миранчука

«Атланта Юнайтед» проиграла «Интер Майами» в матче Высшей футбольной лиги (МЛС).

Встреча завершилась с результатом 2:1. «Атланта» открыла счет в поединке, отличился Эммануэль Латте Лат, однако следом за «Интер Майами» отличились Лионель Месси, чей гол позволил сравнять счет в матче, а также Фафа Пико.

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе команды, отыграл весь поединок, однако отличиться результативными действиями не сумел.

Официально о трансфере Миранчука в клуб МЛС «Атланта» было объявлено 30 июля 2024 года. Прежде футболист выступал за «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды.

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в Высшей лиге футбола, летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Также на его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды.

Ранее Месси назвал неприятным время в «ПСЖ».