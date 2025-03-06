Российская лыжница заявила, что Олимпийские игры без россиян — не соревнования

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова заявила, что Олимпийские игры без россиян не являются соревнованием, передает ТАСС.

«Все, что без участия России, — неправильно. Но ничего, мы скоро свое наверстаем. чемпионаты мира и Олимпийские игры без российских спортсменов — это не соревнование, а развлечение», — сказала Чепалова.

25 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные федерации допустить российских спортсменов до зимних Олимпийских игр — 2026. По информации СМИ, в МОК уверены, что Олимпиада — 2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Российские спортсмены отстранены от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты МОК, глава Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее Михаил Дегтярев рассказал, считает ли он предателями нейтральных спортсменов.