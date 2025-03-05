Карпин ответил на вопрос о своем назначении в «Динамо»

Бывший главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал нереальной историей свое назначение в московское «Динамо». Его слова приводит «РБ Спорт».

«Нет никакой почвы. Не было и нет. А если будет, то… Не знаю, когда я захочу в это окунуться. Не знаю. И не три недели мне нужно. Три месяца — минимум. Думаю, что больше. Я переехал в Москву. Перевез вещи. Провел несколько дней здесь. И я не знаю, что меня может заставить пойти тренировать сейчас», — заявил Карпин.

25 февраля «Ростов» объявил об уходе Карпина.

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 года, в 2021 году он принял управление сборной России, поначалу покинув пост в «Ростове», но после отстранения России от участия в международных соревнованиях стал совмещать посты.

Новым наставником ростовчан стал помощник Карпина испанец Джонатан Альба. В первом матче после возобновления чемпионата России «Ростов» сыграл вничью с «Динамо». Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счетом 1:1. «Бело-голубых» вперед вывел Даниил Фомин на 77-й минуте, а на 82-й минуте Мохаммад Мохеби восстановил равновесие.

Ранее Карпин объяснил уход из «Ростова».