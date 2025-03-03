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Стало известно, сколько пропустит капитан «Краснодара» из-за травмы

«Матч ТВ»: игрок «Краснодара» Сперцян из-за травмы пропустит не меньше месяца
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Армянский полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян пропустит около месяца из-за травмы, полученной в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Сперцян был заменен по ходу матча во втором тайме, поле он покинул на электромобиле. При этом уже после игры со стадиона он ушел сам, но хромая. По данным источника, медицинское обследование показало, что травма у Сперцяна оказалась серьезной. Футболист пропустит не меньше месяца, а, возможно, даже больше.

Официально о сроках восстановления игрока будет объявлено в течение этой недели.

До возобновления РПЛ в текущем сезоне армянский футболист провел за «Краснодар» 25 матчей во всех турнирах. В этих встречах он забил шесть мячей и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до июля 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €20 млн.

Сперцян является воспитанником футбольной академии «Краснодара», он играл в ней с десяти лет. За основную команду в Премьер-лиге игрок дебютировал в сентябре 2020 года. Атакующий полузащитник выступает за сборную Армении, он объяснял свое решение отсутствием вызовов в юношеские и молодежные команды России.

Ранее «Динамо» потеряло своего лидера из-за тяжелой травмы.

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