Супруги Терентьевы стали победителями «Гонки Легкова — 2025»

22 и 23 февраля 2025 в Рязани на территории биатлонного комплекса «Алмаз» состоялись Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Гонка Легкова — 2025», в которых приняли участие в нем приняло более 1200 человек.

В первый день состоялись старты на 1, 3 и 5 километров для детей, соревнования среди взрослых на 10 км, а также шоу-гонка, в которой звезды спорта пробежали парами шесть кругов по 200 м.

Первыми стали трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов и директор Московского клинического научного центра Игорь Хатьков с результатом 6 минут 32,7 секунды. Второе место заняли чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова‑Перхт и руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев (+2,5 секунды). Тройку лучших замкнули двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов и бронзовый призер Олимпиады по лыжным гонкам Алексей Петухов. Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук и чемпион мира по биатлону Антон Шипулин стали четвертыми.

Во рамках второго дня фестиваля состоялись мастер-классы от звезд лыж и биатлона

В этом году титульным партнером гонки стало движение «Здоровое Отечество», поддерживающее самые важные инициативы для укрепления здоровья и духа страны. Амбассадоры движения: Никита Нагорный, Светлана Ромашина, Евгений Рылов, Дарья Нагорная, Юрий Борзаковский, также вышли на старт гонки и зарядили участников энергией и хорошим настроением.

Создатель и идейный вдохновитель Гонки — Александр Легков, победитель Олимпийских игр в Сочи — 2014:

«Мы рады из года в год дарить праздник лыжного спорта такому большому количеству людей. Для всех нас это не просто соревнование, а значимый шаг к продвижению культуры здорового образа жизни», - заявил создатель гонки Александр Легков, олимпийский чемпион Сочи-2014.

В соревнованиях профессиональных спортсменов победы одержали Александр Терентьев и Наталья Терентьева.

Ранее Александр Овечкин установил уникальное достижение.