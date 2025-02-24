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Новичок «Зенита» назвал собаку в честь Месси

Новичок «Зенита» Луис Энрике признался, что назвал собаку в честь Месси
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Футбольный клуб «Зенит»

Бразильский новичок «Зенита» Луис Энрике в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что назвал свою собаку в честь аргентинца Лионеля Месси.

По его словам, пес получил такое имя из-за внешнего цветового сходства с футболистом.

«Это правда, что мой пес носит имя Месси. Я назвал его так, потому что он тоже светлый и этим в хорошем смысле напоминает мне его», — сказал южноамериканец.

Контракт между Энрике и «Зенитом» заключен на четыре года с возможностью продления еще на один год. Бразилец выступал за «Ботафого» с февраля 2024 года. Он провел за команду 38 матчей во всех турнирах, забив семь голов и сделав три результативные передачи.

Лидером Российской премьер-лиги сезона-2024/25 является «Краснодар», в активе которого после 18 туров 39 очков. Столько же баллов у идущего вторым «Зенита», который уступает «быкам» из-за поражения в очной встрече. Замыкает тройку с 37 очками московский «Спартак». Столичные «Динамо» и «Локомотив» набрали по 35 очков и находятся на четвертом и пятом местах соответственно.

Ранее сообщалось, что Хосеп Гвардиола может покинуть «Манчестер Сити» в конце сезона.

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