Умерла директор академии фигурного катания Санкт-Петербурга

После продолжительной болезни не стало директора спортивной школы олимпийского резерва «Академия фигурного катания Санкт-Петербурга» Татьяны Меньшиковой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Меньшиковой было 73 года. Должность руководителя СШОР она занимала с 1993 года, также работала в ФФККР в качестве вице-президента.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах. При этом ISU выдвинул ряд условий, которым должны соответствовать спортсмены.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее в Госдуме раскрыли мировую реакцию на возвращение Камилы Валиевой в спорт после дисквалификации.