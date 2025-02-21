Дмитрий Путилин переизбран на пост президента Федерации муайтай России

В Екатеринбурге прошла отчетно-выборная конференция, в рамках которой прошли выборы президента Федерации муайтай России.

По итогам выборов единогласным решением Дмитрий Путилин был переизбран на пост президента федерации.

Как отметил Дмитрий Путилин, единогласное признание коллег является не только оценкой совместной работы, но и большой ответственностью.

«В последние годы на весь российский спорт оказывается беспрецедентное давление. Муайтай здесь не исключение. Сейчас могу констатировать, что мы решили основную нашу задачу — все эти годы сборные команды России продолжают участвовать в самых значимых международных соревнованиях», — сказал он.

Путилин добавил, что на последних чемпионатах Европы и мира российские спортсмены занимают первые места в общекомандном зачете.

Также во Дворце игровых видов спорта (ДИВС) в Екатеринбурге проходит чемпионат и первенство России по муайтай, в котором принимают участие спортсмены из 45 регионов страны. По итогам соревнований станет известен состав сборной России, который поедет на чемпионат мира.

Дмитрий Путилин отметил, что муайтай является одним из самых быстроразвивающихся видов спорта.

«Если в 2020 году у нас было 60 аккредитованных региональных Федераций, то уже к концу 2024 года их количество выросло до 76. Главным итогом последней пятилетки считаю увеличение количества занимающихся муайтай в России на 57%. Нам удалось сделать вид спорта привлекательным для молодежи», — сказал он.

Напомним, на последних 3 чемпионатах мира российские тайбоксеры завоевывали не менее 16 медалей. В 2023 году по итогам первенства мира сборная России завоевала 41 золотую, 13 серебряных и 4 бронзовых награды.

В мае сборная России отправится на чемпионат мира по муайтай в Турции.

Дмитрий Путилин также с июля 2024 года возглавляет оргкомитет «Всемирные игры дружбы». Указом президента РФ Владимира Путина Игры были перенесены на неопределенный срок.