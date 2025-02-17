«Старт без неудобств»: в Италии вновь объяснили, почему убрали флаг РФ у Большунова

Организаторы гонки в Италии убрали флаг РФ у Большунова во избежание критики

Организаторы гонки Sudtirol Moonlight Classic в Италии назвали причину, по которой убрали флаг России из протокола напротив фамилии Александра Большунова. Заявление приводит ТАСС.

«Мы не публиковали российский флаг, чтобы не давать повода для критики и новых дискуссий. Таким образом, спортсмен смог стартовать без каких-либо неудобств», — заявили организаторы.

Изначально Большунов был заявлен под российским флагом. Еще за несколько часов до старта флаг был указан, однако в итоге его убрали.

Гонка состоялась 13 февраля. Спортсмен преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды. Остальные места на пьедестале заняли итальянцы — вторым стал Лоренцо Бузин (+14,4), а третье место занял Маттиа Армелини (+1,25,2).

Отличительной особенностью гонки является то, что она не входит в календарь официальных лыжных соревнований и проводится в темное время суток на трассе, освещенной факелами.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете соревнований. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд.

Ранее стало известно, когда Большунов вернется в Россию.