На курорте Сбера «Манжерок» завершился чемпионат России по горнолыжному спорту

Чемпионат России по горнолыжному спорту более 140 лучших спортсменов страны

Чемпионат России по горнолыжному спорту, который прошел на курорте Сбера «Манжерок», собрал более 140 лучших спортсменов со всей страны. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Подготовка к чемпионату России началась более полугода назад. Летом на курорте обновили трассу для спортсменов: расширили на 30% до 60 метров.

Основной сложностью организаторы назвали достижение нужных крутизны и покрытия склона. Чтобы трасса не разрушалась, ее ежедневно заливали водой.

Слой льда толщиной до 15 см обеспечивает максимальную жесткость и сохраняет первоначальную структуру трассы. Готовность склона к соревнованиям контролировала специальная комиссия, состоящая из сотрудников курорта, тренеров и судей соревнований.

Для зрителей чемпионата подготовили специальную площадку на высоте около 650 м.

Заезды лучших спортсменов страны также можно было увидеть в эфире телеканала «Катунь 24».

Генеральный директор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин назвал чемпионат России по горнолыжному спорту самым статусным стартом сезона 2024/2025.

«Он стал новым шагом в развитии горнолыжного спорта всего региона», — заявил Щербинин.

Гендиректор курорта подчеркнул, что лучшие спортсмены страны показали на склонах «Манжерока» высочайшие результаты.

Президент Российской федерации горнолыжного спорта Леонид Мельников отметил, что подготовка склона сыграла большое значение в продемонстрированных результатах.

Алтайские горы принесли сразу две победы восемнадцатилетней спортсменке из Башкирии Танзиле Исраиловой, которая стала двукратной чемпионкой России. Серебро в дисциплине слалом-гигант завоевала Юлия Плешкова из Камчатского края. В тройку лидеров также вошла Ярослава Попова из Красноярского края.

В дисциплине слалом серебряным призером стала сахалинская горнолыжница Рината Кашинцева, а бронза досталась Юлии Мельниковой из Мурманской области.

Среди мужчин в дисциплине слалом-гигант лидером гонок стал спортсмен из Камчатки Иван Кузнецов. Чуть дольше проходил трассу горнолыжник из Калужской области Александр Андриенко, третье место у Никиты Алехина из Камчатского края.

В дисциплине слалом чемпионом стал Александр Хорошилов — единственный в мире россиянин, ставший победителем этапа Кубка мира в мужском спуске и принесший России первую медаль в горнолыжном спорте за последние 33 года. В тройке финалистов серебряный призер Семен Ефимов из Московской области и обладатель бронзы Павел Трихичев из Санкт-Петербурга.

Всего на курорте в зимнем сезоне 2024/2025 запланировано проведение более чем 50 соревнований.