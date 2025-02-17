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На курорте Сбера «Манжерок» завершился чемпионат России по горнолыжному спорту

Чемпионат России по горнолыжному спорту более 140 лучших спортсменов страны
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Пресс-служба ВК «Манжерок»

Чемпионат России по горнолыжному спорту, который прошел на курорте Сбера «Манжерок», собрал более 140 лучших спортсменов со всей страны. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Подготовка к чемпионату России началась более полугода назад. Летом на курорте обновили трассу для спортсменов: расширили на 30% до 60 метров.

Основной сложностью организаторы назвали достижение нужных крутизны и покрытия склона. Чтобы трасса не разрушалась, ее ежедневно заливали водой.

Слой льда толщиной до 15 см обеспечивает максимальную жесткость и сохраняет первоначальную структуру трассы. Готовность склона к соревнованиям контролировала специальная комиссия, состоящая из сотрудников курорта, тренеров и судей соревнований.

Для зрителей чемпионата подготовили специальную площадку на высоте около 650 м.

Заезды лучших спортсменов страны также можно было увидеть в эфире телеканала «Катунь 24».

Генеральный директор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин назвал чемпионат России по горнолыжному спорту самым статусным стартом сезона 2024/2025.

«Он стал новым шагом в развитии горнолыжного спорта всего региона», — заявил Щербинин.

Гендиректор курорта подчеркнул, что лучшие спортсмены страны показали на склонах «Манжерока» высочайшие результаты.

Президент Российской федерации горнолыжного спорта Леонид Мельников отметил, что подготовка склона сыграла большое значение в продемонстрированных результатах.

Алтайские горы принесли сразу две победы восемнадцатилетней спортсменке из Башкирии Танзиле Исраиловой, которая стала двукратной чемпионкой России. Серебро в дисциплине слалом-гигант завоевала Юлия Плешкова из Камчатского края. В тройку лидеров также вошла Ярослава Попова из Красноярского края.

В дисциплине слалом серебряным призером стала сахалинская горнолыжница Рината Кашинцева, а бронза досталась Юлии Мельниковой из Мурманской области.

Среди мужчин в дисциплине слалом-гигант лидером гонок стал спортсмен из Камчатки Иван Кузнецов. Чуть дольше проходил трассу горнолыжник из Калужской области Александр Андриенко, третье место у Никиты Алехина из Камчатского края.

В дисциплине слалом чемпионом стал Александр Хорошилов — единственный в мире россиянин, ставший победителем этапа Кубка мира в мужском спуске и принесший России первую медаль в горнолыжном спорте за последние 33 года. В тройке финалистов серебряный призер Семен Ефимов из Московской области и обладатель бронзы Павел Трихичев из Санкт-Петербурга.

Всего на курорте в зимнем сезоне 2024/2025 запланировано проведение более чем 50 соревнований.

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