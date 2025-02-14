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«Газеты лучше не брать, одно вранье»: экс-игрок сборной СССР о жизни в Германии после начала СВО

Экс-игрок сборной СССР Савичев рассказал о жизни в Германии после начала СВО
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Уткин Игорь/Фотохроника ТАСС

Бывший футболист сборной СССР Юрий Савичев признался, что отношение к россиянам в Германии резко изменилось после начала специальной военной операции России на Украине. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Тут все газеты пишут такое, что лучше не брать и не расстраиваться – одно вранье. Еще нам сразу отрубили российские программы. Пришла бумага о том, что отключают. Нашли простой выход – взяли более модерновый телевизор, где все есть в интернете. Раньше платили семь евро за четыре российские программы, а сейчас вообще есть все», — заявил он.

Савичев также рассказал, что после начала СВО банк, клиентом которого он был 25 лет, прекратил с ним сотрудничество без объяснения причин.

Футболист в составе сборной СССР завоевал золотые медали летних Олимпийских игр — 1988 в Сеуле. В финале против Бразилии Савичев вышел на замену и в дополнительное время забил победный мяч, обыграв защитника и перебросив вратаря Клаудио Таффарела.

В 1992 году Савичев переехал в Германию, где выступал сначала за «Саарбрюккен», а потом за «Санкт-Паули». Карьеру он завершил в 2000 году.

Ранее в Госдуме назвали провокацией выход итальянца с флагом Украины на награждение с Александром Большуновым.

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