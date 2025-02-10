Алтайский курорт «Манжерок» примет чемпионат России по горнолыжному спорту

Чемпионат России по горнолыжному спорту впервые пройдет на алтайском курорте Сбера «Манжерок» с 13 по 16 февраля. В состязаниях примут участие более 120 лучших спортсменов страны. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Соревнования пройдут в дисциплинах слалом и слалом-гигант.

Спортсмены разыграют кубки и четыре комплекта медалей.

Главные гонки чемпионата состоятся на трассе «Сибирь». Для слалома-гиганта подготовлена трасса протяженностью 1200 метров и с перепадом высот 450 метров — самым большим в России среди трасс для гигантского слалома. Для зрителей организуют смотровую площадку, куда можно будет добраться на канатной дороге «Ледник» по спецтарифу «Зритель».

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов напомнил, что в «Манжероке» уже несколько раз проводился Кубок России по горнолыжному спорту.

«Теперь на площадке нашего курорта впервые пройдет чемпионат России по горным лыжам. Принимать состязание такого высокого уровня — большая гордость и ответственность», — заявил Кузнецов.

Он отметил, что горнолыжные трассы прошли аккредитацию Международной федерации лыжного спорта: курорт получил право проводить международные соревнования.

«Трассы в «Манжероке» — одни из самых быстрых в России по средней скорости прохождения и сопоставимы с трассами Кубка мира по этому показателю. Так что соревнования определенно будут зрелищными и яркими», — добавил заместитель председателя правления Сбербанка.

Всего в зимнем сезоне 2024/2025 на курорте Сбера запланировано около 50 соревнований разного уровня.

«Манжерок» примет 3,5 тыс. спортсменов — как любителей, так и профессионалов. К услугам гостей — 50 км трасс, в том числе 11 км для вечернего катания.

В этом сезоне на курорте начали работать две новые кресельные дороги, также спортсменам и туристам доступны пять подъемников.

В «Манжероке» работает мультимедийный каток площадью 2300 квадратных метров и пять точек проката.