Овечкин и ДоброFON передадут миллион рублей за последний гол в благотворительный фонд

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 25-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. Это значит, что еще 1 млн рублей будет отправлен на благотворительность — за каждый гол хоккеиста на добрые дела в России переводится такая сумма. Об этом сообщили представители благотворительной программы ДоброFON, к которой хоккеист присоединился в рамках проекта «Великая погоня за добром».

Александр Овечкин восстановился после травмы, вернулся на лед и забил 10 шайб, сократив отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам до 16 шайб.

5 февраля в матче против команды «Флорида» легенда «Вашингтона» забросил шайбу в ворота соперника всего за секунду до финальной сирены.

Это третий матч подряд с голами Овечкина.

«Рад, что получилось быстро восстановиться и вернуться на лед. Хоккей всегда был и остается моей страстью, но когда знаешь, что твоя работа помогает другим людям, это придает еще большей радости от ее выполнения. Надеюсь, в этом сезоне наш благотворительный проект поможет еще большему числу нуждающихся», — поделился спортсмен.

В рамках проекта «Великая погоня за добром» на благотворительность уже перечислили 25 млн рублей. Средства за последнюю шайбу направлены в фонд «Дари еду». Ранее помощь уже получили 24 фонда, которые оказывают поддержку детям без родительской опеки, помогают тяжелобольным пациентам и их семьям, а также вовлекают людей в спорт. Среди них --«Люди-маяки», «Счастье дарить счастье», «Особенные дети», «Синдром любви», «Вместе-легко» и другие.

«Мы искренне рады, что Александр Овечкин снова в «игре» и показывает рекордные результаты. В рамках нашего проекта каждый гол становится не только важным спортивным достижением, но и настоящим добрым делом для тех, кому нужна поддержка. Мы стремимся помочь благотворительным фондам по всей России и особое внимание уделяем небольшим фондам в регионах, которые особенно нуждаются в заботе. Благодаря проекту у нас есть возможность привлечь более широкую аудиторию и вовлечь болельщиков в благотворительность через спорт», — рассказала заместитель директора по маркетингу и социальным проектам Fonbet Валерия Купина.

Поддержать инициативу может любой хоккейный болельщик. На сайте проекта проводятся аукционы, которые открываются каждый раз, когда Овечкин забрасывает шайбу. Чтобы участвовать, необходимо внести сумму от 5 тыс. рублей, а победитель получит кейс с шайбой и автографом хоккеиста. Все собранные средства будут направлены в фонд «География Добра».