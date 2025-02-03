«Роснефть» организовала серию лыжных гонок в честь 80-летия Победы

В Нефтеюганске прошла серия корпоративных лыжных гонок «Лыжня Роснефти», посвященных 80-летию Победы. В состязаниях приняли участие более 450 спортсменов из дочерних предприятий «Роснефти», а также члены семей нефтяников. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

К массовому забегу также присоединились представители «Движения Первых».

Для участников разных возрастных категорий подготовили пять дистанций — от 500 м до 10 км. На некоторые дистанции школьники из «Движения Первых» выходили целыми классами.

Ранее в этом зимнем сезоне массовые забеги «Лыжня Роснефти» состоялись в Ангарске, Уфе и Красноярске. В общей сложности в них приняли участие почти 1,5 тыс. спортсменов.

В «Роснефти» отметили, что уровень организации этих имеющих любительский статус забегов не уступает профессиональным соревнованиям.

На забегах работала полевая кухня с горячими блюдами и горячим чаем, организован прокат спортивного снаряжения, были оборудованы места для подготовки лыж, обогреваемые раздевалки и места отдыха. Для юных спортсменов подготовили культурно-развлекательную программу, открыли детский уголок и пригласили аниматора.

Победителей соревнований в 13 возрастных подгруппах определили профессиональные судьи.

Поддержку массового спорта в «Роснефти» называют одним из ключевых направлений социальной работы компании.

На средства «Роснефти» и ее дочерних предприятий в регионах строятся ледовые арены, спортивные комплексы и многофункциональные спортивные площадки. Компания также оказывает поддержку любительскому и массовому спорту.