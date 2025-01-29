Названы три элемента в игре, которых не хватило Хачанову на Australian Open

Знаменитый отечественный теннисист, экс-шестая ракетка мира и финалист двух турниров «Большого шлема» в парном разряде, а также победитель двух «шлемов» в миксте Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о выступлении Карена Хачанова на Australian Open.

«Не скажу, что это шаг вперед. Карен был сеяным на турнире, и первые два круга у него не было теннисистов выше по рейтингу. И в третьем круге, опять же, попался игрок ниже по рейтингу, но молодой и перспективный. В отличие от Рублева и Медведева, которые уступили молодым в первом и втором кругах, Хачанов проиграл в третьем. Первые два матча Карен прошел, я думал, что он и третий пройдет, но, к сожалению, не получилось. Не хватило каких-то элементов. Я бы сказал, что атаки, завершения и подачи», — отметил Ольховский.

Посеянный под 19-м номером в Австралии Хачанов прошел два круга, но в третьем уступил молодому американцу Алексу Микельсену, 36-й ракетке мира, в трех партиях – 3:6, 6:7 (5-7), 2:6. Ранее Микельсен в первом круге одолел грека Стефаноса Циципаса, посеянного под одиннадцатым номером.

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