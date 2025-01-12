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Во второй день IV Российско-Китайских зимних игр было разыграно 16 комплектов медалей

Российские спортсмены взяли 43 медали во второй день IV Российско-Китайских игр
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Оргкомитет Российско-Китайских игр

Во второй день IV Российско-Китайских зимних игр в Южно-Сахалинске спортсмены разыграли 16 комплектов медалей.

В фигурном катании Елизавета Малейна и Матвей Самохин взяли золото в танцах, Вадим Воронов и София Дзепка стали первыми в одиночном катании, а в соревновании спортивных пар сильнее всех оказались Таисия Щербинина и Артем Петров.

В соревнованиях на сноуборде в дисциплине «параллельный слалом-гигант» сильнейшими стали Мария Травиничева и Илья Хуртин. Во фристайле Егор Шеляпин стал первым в могуле и парном могуле, Алиса Бруханова — в могуле, а Елизавета Данильченко — в парном могуле.

В лыжном спорте организаторы решили сделать 3 смешанные команды (по 2 лыжницы из Китая и России) в эстафете. Российская команда в составе Анны Коряковой, Джинь Жань, Зарины Кутлумбаевий и Цю Цзяли победила в эстафете дружбы (4х5км), а в аналогичной мужской эстафете (4х7,5км) лучшими стали Андрей Сахаров, Сайлике Саймухаер, Павел Козадаев и Чэн Тяньцзы.

Также в горнолыжном слаломе золото взяли Иван Зиновьев и Виктория Иванушко.

В соревнованиях по керлингу команда из России добыла 2 победы, а китайская сборная победила в одной встрече.

Кроме того, спортсменка из Китая Тан Цзяхун взяла первое золото для своей сборной в прыжках на лыжах с трамплина HS 50-84 среди девушек, а у мужчин первым стал Игнатий Мухин.

По итогам второго дня ледовый дворец «Кристалл» стал одной из самых посещаемых площадок игр.

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