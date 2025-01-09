Команда Овечкина устроила массовую драку на льду

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Ванкувер Кэнакс».

Встреча прошла в американской столице на «Кэпитал Уан Арене» в присутствии 17 941 зрителя и завершилась победой хозяев в дополнительное время со счетом 2:1.

На старте первого периода участники встречи организовали массовую драку: после жесткого силового приема со стороны нападающего «Вашингтона» Пьера-Люка Дюбуа против Куинна Хьюза на помощь пострадавшему спешно прибыли Кифер Шервуд и Джей Ти Миллер. С ними в драку со стороны команды хозяев вступили Коннор Макмайкл и Том Уилсон. В итоге главный арбитр встречи наказал зачинщиков потасовки пятиминутным штрафом.

После этой победы «Кэпс» набрали 58 очков и закрепились на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Ванкувер» с 46 баллами сохранил за собой восьмую позицию в Западной конференции.

В следующем матче «Вашингтон» дома примет «Монреаль». Эта игра пройдет в ночь с 10 на 11 января, стартовое вбрасывание состоится в 3.00 по московскому времени.

Ранее Александр Овечкин вошел в топ-30 игроков НХЛ по количеству проведенных матчей в лиге.