Определился победитель эстафеты на Гонке чемпионов в Рязани

Команда Терентьева и Латыпова выиграла эстафету на Гонке чемпионов в Рязани

На территории спортивного комплекса «Алмаз» в Рязани состоялась Гонка чемпионов по биатлону и лыжным гонкам. Главным событием дня стала смешанная эстафета, в которой победу одержала команда Александра Терентьева.

В команде победителей выступали Мария Истомина, Александр Терентьев, Наталия Шевченко и Эдуард Латыпов. Спортсмены преодолели дистанцию за 1 час 36,2 секунды.

Призовой фонд гонки составил 12 млн рублей.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

27 сентября стало известно, что Международная федерация лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов, которое длится с 2022 года. Российские лыжники не смогли завершить международный сезон-2021/22.

Ранее украинский тренер объяснил внезапное снятие с международного соревнования.