В РФС рассказали о пользе от товарищеских матчей сборной России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о пользе от товарищеских матчей сборной России с Брунеем, Сирией и Вьетнамом, заявив, что их национальные федерации входят в конгресс Международной федерации футбола (ФИФА). Слова Митрофанова передают «Известия».

«Голос каждой из этих стран при принятии решения оказывает свое влияние. К тому же они на этих конгрессах будут рассказывать своим коллегам, как были в России. Какая у нас прекрасная страна и отличные стадионы», — сказал Митрофанов.

Также Митрофанов отметил, что эти контакты сейчас дают свой эффект.

«Наши юношеские и молодежную сборные с удовольствием принимают в Латинской Америке», — добавил он.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Помимо этого, три матча были отменены. В марте должна была состояться встреча с Парагваем — она была перенесена на более поздний срок из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Матч с Таиландом в сентябре не состоялся из-за тайфуна «Яга». В рамках октябрьского сбора должна была пройти игра с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана.

Ранее сообщалось о том, что сборная России в 2025 году может сыграть со сборными из Европы.