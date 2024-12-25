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Назван самый популярный бой года лиги кулачных боев

Лига кулачных боев TOP DOG назвала самые популярные бои 2024 года
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topdogfc.ru

Лига кулачных боев TOP DOG и букмекерская контора Olimpbet подвели итоги 2024 года.

По их данным, самым популярным боем по сумме ставок стал поединок между Олегом «Фомич» Фомичевым и Игорем «Имеля» Ионовым. В тройке оказался еще один бой «Фомича» — его поединок с Мурадом «Чемпион» Халидовым занял вторую строчку рейтинга. Третьим стал бой Кантемира Калажокова и Евгения «Шиша» Шишкова.

По количеству совершенных ставок лучшим стал бой-реванш Николая «Чибис» Чибисова и Николая «Колин Варвар» Горбунова. Второе и третьи места заняли поединки Олега «Фомич» Фомичева против Игоря «Имеля» Ионова и Кантемир Калажоков — Евгений «Шиша» Шишков.

Также по данным TOP DOG и Olimpbet количество ставок за прошедший год выросло на 39%, а объем — на 50%. 28,5% всех ставок завершились для пользователей победами, а самый крупный выигрыш составил ₽470 тыс.

Ранее глава TOP DOG Данил Алеев исключил появление в своей лиге персон вроде Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом)*.

Ранее бойцы лиги кулачных боев сыграли работников казино.

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