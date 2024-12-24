Чемпион ОИ Фетисов призвал Международную федерацию хоккея извиниться перед Россией

Чемпион ОИ Фетисов об IIHF: мы вернемся, когда они извинятся

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что Международная Федерация хоккея (IIHF) должна извиниться перед Россией. Его слова приводят «Аргументы и факты».

«Извиниться должны. Я уже об этом говорил, вернемся, когда извинятся», — заявил Фетисов.

До этого президент IIHF Люк Тардиф сообщил, что французская сборная может заменить Россию на зимних Олимпийских играх — 2026, если россиян не допустят.

В феврале 2024 года IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий. В итоге, в Париже выступили только 15 спортсменов из России.

Ранее Владимир Потанин призвал Международную федерацию хоккея извиниться перед Россией.