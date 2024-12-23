Известный баскетболист может вернуться в Россию

Представляющий интересы российского баскетболиста, призера Олимпийских игр Алексея Шведа агент Обрад Фимич заявил, что они готовы провести переговоры с клубами Единой лиги ВТБ. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Новый тренер не дал Алексею шансов проявить себя. Алексей — объективно сильнейший русский игрок своего поколения и, думаю, входит в десятку лучших европейцев в последние 14 лет. Посмотрим, как будет с интересом клубов Единой лиги на этот раз», — заявил Фимич.

35-летний Швед выступал в России за столичный ЦСКА и подмосковные «Химки». Вместе с армейцами он четыре раза становился чемпионом России, побеждал в Евролиге (2008). В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) играл за «Миннесоту», «Филадельфию», «Нью-Йорк» и «Хьюстон».

В составе национальной команды России выигрывал бронзовые награды Олимпийских игр (2012) и чемпионата Европы (2011). Последним клубом Шведа стал китайский «Шаньси Лунгс», откуда он был отчислен.

Ранее сборная России выиграла товарищеский турнир в Москве.